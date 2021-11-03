Заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко, яка може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка, не потребуватиме часу на "входження на посаду".

Про це в кулуарах Ради заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це дуже професійна людина. Вона активно бере участь в усіх обговореннях економічних процесів. Юлія Свириденко була заступником міністра економіки, потім отримала великий експертний досвід в Офісі президента. Вважаю, що вона з першого дня працюватиме на своєму місці і буде розумітися в усіх питаннях. Їй не треба готуватися. Вона просто прийшла і працює", - пояснив Арахамія журналістам.

Про те, що місце Любченка в уряді може зайняти Юлія Свириденко, LB.ua писав 1 листопада, коли фракція "Слуги народу" проводила засідання, на якому, зокрема, обговорювала кадрові питання. Наголошувалося, що Свириденко брала активну участь у підготовці проєкту бюджету на 2022 рік та взаємодіє з профільним комітетом ВР щодо бюджетного процесу.

19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що Олексія Любченка планують зняти.

1 листопада це офіційно підтвердили після засідання фракції. Очільник фракції Давид Арахамія відкрито сказав, що "на вихід" плануються пʼять міністрів, і Любченко – серед них.

2 листопада Любченко подав до Апарату ВР заяву про звільнення.

Сьогодні Верховна Рада звільнили першого віцепремʼєра-міністра економіки Любченка. Його відставку підтримали 320 народних депутатів.

Голосування за призначення нових урядовців у Раді відбудеться завтра, 4 листопада.