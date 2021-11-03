Рада постановою виправила деякі неточності в "законопроєкті про олігархів", його підписуватиме Стефанчук

Верховна Рада переголосувала деякі неточності в законопроєкті про олігархів, які були допущені під час ухвалення документу в другому читанні за спецпроцедурою.

Поправки узгоджують визначення у законі статусу особи, визнаної олігархом, а також передбачають обов’язковість заслуховування усних пояснень такої особи на засіданні РНБО, пояснив член регламентного комітету парламенту Павло Фролов у Telegram.

Переголосувати ці положення без повторного розгляду закону можливо через ст. 131 Регламенту Ради.

Народний депутат Микола Княжицький ("Євросолідарність") перед голосуванням заявив, що така процедура нібито є порушенням закону.

"Голосували (в другому читанні, – Ред.) без заслуховування правок, проголосували три варіанти статті, де за однією статтею президент і РНБО визначає, хто є олігарх, за другою – за пропозицією Антимонопольного комітету і інших державних орагнів, за третьою – спеціальної комісії. Тепер пропонується виправити неточність, яку? Замінити слва "пояснення можуть бути заслухані" на "слова заслуховуються". Оце і вся неточність? Насправді під цю неточність переписують закон, не усуваючи протиріччя, пишуть абсолютно нову версію закону, всупереч ст. 131 Регламенту", – висловився він.

Представник "Голосу" Сергій Рахманін також сказав, що це порушення законної процедури, що поставить під сумнів конституційність ухваленого рішення. Водночас спікер Ради Руслан Стефанчук, що усунення неузгодженостей законно відбувається через 131 статтю Регламенту.

Ексспікер Дмитро Разумков нагадав, що під час розгляду закону було проголосовано три різні статті, "зараз відбувається підміна 131, тому що змінюється одне слово, і під це переписується повністю стаття. Це зміна, якої навіть ми не бачимо, тому що рішення комітету немає. Комітет мав залишити одну 5 статтю. На жаль, в цьому випадку застосування 131 неможливо".

Він також у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав, що вважає абсурдною процедуру внесення змін до закону через постанову.

"Зараз намагаються це якось змінити, обіграти, але просто рішенням Верховної Ради це не робиться. Це робиться змінами до закону і Конституції. Це можна зробити, але це абсолютно інший шлях, ніж одне голосування в Раді. Можна так тоді змінити Конституцію, зараз проголосувати, що не треба Верховної Ради, не треба голосування за закони, просто голова Верховної Ради визначає, яким має бути закон, підписує його і направляє президенту. Я розумію, що це абсурд, але ми це зараз спостерігаємо в стінах Верховної Ради", – заявив він.

Після голосування за усунення неточностей перший віцеспікер, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко поставив на голосування пропозицію невідкладно передати документ на підпис чинному голові Верховної Ради. Депутати це підтримали.

Довго лишалося незрозумілим, хто ж має ставити підпис – колишній голова парламенту Дмитро Разумков, за каденції якого законопроєкт ухвалили, чи нинішній – Руслан Стефанчук.

Разумков вважає, що це повинен робити він, адже він очолював Верховну Раду в день ухвалення закону. "Голова Верховної Ради, згідно з рішенням Конституційного суду, підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався", – заявив він.

Його наступник на посаді Руслан Стефанчук з такою точкою зору не погоджувався: "Ні Конституція, ні закони України таких обмежень не передбачають". Раніше Стефанчук говорив, що сподівається на консенсусне рішення в питанні підписання цього закону, а також те, що "ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті".

Разумков також вважає, що підписання цього законопроєкту Стефанчуком буде порушенням. Регламентний комітет тим часом каже, що документ може підписати і Стефанчук.