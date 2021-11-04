Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував перейменувати міста із російськими коренями у назвах, такі як Сєвєродонецьк, Южне, Арбузинка тощо.

Про це він сказав у середу, 3 листопада, в ефірі "Українського радіо".

"До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших", - цитує омбудсмана його пресслужба.

Кремінь сказав, що багато з них мали історичні назви: Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль, та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.

Нагадаємо, що після Революції гідності в Україні почалась декомунізація, під час якої було перейменовано майже тисячу населених пунктів, зокрема обласні центр Дніпропетровськ (став Дніпром) і Кіровоград (став Кропивницьким).

У 2019 році Інститут національної пам'яті ініціював ухвалення закону про деколонізацію для позбавлення України спадщини Російської Імперії. Проте через зміну влади ця пропозиція так і залишилась нереалізованою.