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Уряд звільнив голову Держекоінспекції Мальованого та його заступника

Віктора Канцурака одразу призначили держсекретарем Мінагрополітики.

Уряд звільнив голову Держекоінспекції Мальованого та його заступника
Віктор Канцурак
Фото: pep.org.ua

Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної екологічної інспекції. Урядовим розпорядженням від 3 листопада Андрія Мальованого звільнено з посади голови, Віктора Канцурака - з посади заступника голови Держекоінспекції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас уряд призначив Канцурака державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства, погодивши звільнення з цієї посади Катерину Авраменко.

Крім того, уряд ухвалив ще низку кадрових рішень:

  • Євгена Зборовського призначено головою "Укртрансбезпеки";
  • Ольгу Самініну - директором ДП "Бердянський морський торговельний порт";
  • Олександра Медведика - директором ДП "Миколаївський морський торговельний порт".

Мальованого призначили головою Держекоінспекції торік у травні. До цього він з 2011 року перебував на держслужбі, зокрема, на керівних посадах в ГУ Держземагентства в Києві та Київській області, в апараті та департаменті благоустрою виконавчого органу Київської міськради.

У 2016-му Канцурака було призначено на посаду заступника міністра екології. Однак практично одразу міністр екології Остап Семерак відсторонив свого заступника через корупційний скандал.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського. Його наступником на посаді може стати нинішній заступник і т.в.о. міністра Руслан Стрілець.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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