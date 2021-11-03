У межах розслідування "скруток" з ПДВ обшукали Любченка і Олейнікова, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в межах слідчих дій щодо схем "скруток" з ПДВ обшукали ексголову ДПС і тепер вже колишнього першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка та в.о. олови податкової служби Євгена Олейнікова.

Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Деякі домівки (обшукали, – Ред.), пана Любченка і пана Олейнікова, в Запоріжжі, в Дніпрі. У нас працює ТСК парламентська по "скрутках", ви ж памʼятаєте. Ми напрацювали це все, задокументовано в кримінальних провадженнях, це все передано в правоохоронні органи, вони виконують. Мені здається, що це правильно. У нас немає таких людей, яких ми будемо покривати. Мені здається, давно назрів час, коли треба перезавантажувати податкову систему", – повідомив він.

Інформація про слідчі дії в податковій службі зʼявилася вранці 3 листопада. Любченко в коментарі LB.ua повідомив, що "те, що відбувається, не має до мене відношення".

Згодом правоохоронні органи пояснили, що викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. За попередньою інформацією, схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. В ході обшуків виявили документи, котрі підтверджують факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Хто саме ці фігуранти – не повідомляється. Обшуки проходили в центральному апараті ДПС, у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Любченко очолював ДПС по травень 2021 року, після цього в.о. глави служби став Євген Олейніков.

Нагадаємо, у грудневому звіті ТСК щодо "скруток" з ПДВ зазначалося, що бюджет України щомісяця втрачає 2,5 млрд гривень. Загалом за січень 2019 року – березень 2020 року суб’єктами господарювання сформовано та використано фіктивного ПДВ на суму щонайменше 28,686 млрд грн.