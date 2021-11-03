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"До Любченка можуть бути питання в правоохоронних органів", – Євгенія Кравчук

За її даними, це стосується роботи Державної податкової служби. 

"До Любченка можуть бути питання в правоохоронних органів", – Євгенія Кравчук
Фото: Lb.ua

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що до першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка, якого сьогодні парламент готується відправити у відставку, можуть бути питання у правоохоронних органів.

Про це вона повідомила в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент LB.ua.

"З приводу пана Любченка – премʼєр-міністр на фракції висловлював те, що він змушений зараз з ним фактично спілкуватися мовою офіційних документів, що він не виконує розпорядження, ігнорує певні теми, якими він би мав займатися, наприклад, реформою корпоративного управління. Але я так підозрюю, що це повʼязано не тільки з невиконанням якихось зобовʼязань, а ще й, можливо, будуть питання до пана Любченка і від правоохоронних органів. Принаймні, зʼявилась інформація про обшуки, обшуки в податкової", – заявила депутатка.

На уточнююче запитання Кравчук відповіла, що це "щось повʼязане з податковою і махінаціями там". 

Водночас сам Любченко в коментарі LB.ua раніше повідомив, що за місцем його проживання та роботи в міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не відбувалися. Він сказав, що "те, що відбувається, не має до мене відношення". 

Вранці 3 листопада Telegram-каналами поширилися світлини слідчих дій у кабінеті з табличкою із прізвищем Любченка, хоча це кабінет у Державній податковій службі, де Любченко не працює вже понад пів року. 

Нагадаємо, Любченко очолював податкову службу з квітня 2020 до травня 2021 року. 

20 травня 2021 року був призначений на посаду Першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України. У серпні уряд визначив його як особу, котра може виконувати обовʼязки премʼєра у випадку відсутності голови Кабміну. Це пояснюється тим, що Любченко мав посаду першого віцепремʼєра. 

19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що Олексія Любченка планують зняти. 

1 листопада це офіційно підтвердили після засідання фракції. Очільник фракції Давид Арахамія відкрито сказав, що "на вихід" плануються пʼять міністрів, і Любченко – серед них. Згодом він додав, що Любченко "нормальний менеджер", але краще, якщо місце першого віцепремʼєра займе жінка. 

Місце Любченка в Кабміні може зайняти заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко. Голосувати за звільнення міністрів депутати планують 3 листопада, за призначення нових – 4 листопада. 

2 листопада Любченко подав до Апарату ВР заяву про звільнення. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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