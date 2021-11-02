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Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях

Документ набуде чинності з 1 травня 2022 року.

Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Фото: tvoemisto.tv

Верховна Рада на позачерговому засіданні 2 листопада ухвалила законопроєкт №2553, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні.

Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів. Документ набуде чинності з 1 травня 2022 року.

Народний депутат Андрій Жупанін під час засідання Ради завив, що ухвалення закону дасть змогу українським споживачам забути про так звані морозні коефіцієнти, які донараховували споживачам оператори газорозподільних мереж.

Жупанін також повідомив, що з моменту ухвалення закону члени об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) оплачуватимуть газ за тим самим тарифом, що й населення.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі. При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Як повідомляли, сьогодні відбулося позачергове засідання парламенту. На ньому мали заслухати 13 законодавчих актів, зокрема й проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (реєстр. №2553)

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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