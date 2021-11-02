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В Офісі президента перевірили реконструкцію в аеропорту Вінниці

Оголошена підрядником дата завершення об’єкту – кінець 2022 року.

В Офісі Президента зроблять усе можливе, аби пришвидшити реконструкцію летовища в аеропорту Вінниці і відкрити його до наступного літа. Про це написав у Facebook Кирило Тимошенко, заступник голови ОП та координатор програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», в рамках якої стартували оновлення аеродрому.

«Вінниця точно отримає сучасний аеродром. Сьогодні в ході робочої поїздки особисто оглянув, як на місці працює підрядна організація», - повідомив Тимошенко.

За його словами, в даний момент оголошена підрядником дата завершення об’єкту – кінець 2022 року.

«Державні органи влади готові зі свого боку зробити все залежне для того, щоб роботи були пришвидшені і повітряні ворота Вінниці відчинились для пасажирів уже до літа», - наголосив заступник керівника ОП.

Проєктом передбачається реконструкція злітно-посадкової смуги довжиною 2500 м і шириною 45 м, руліжної доріжки шириною 23 м, монтаж перону, будівництво аварійно-рятувальної станції, а також установка метеообладнання.

Ремонтні роботи такого масштабу у вінницькому аеропорту ведуться вперше за 40 років, розповів Тимошенко.

«Це єдиний функціонуючий сертифікований аеропорт в радіусі понад 150 км: до його зони обслуговування входять рекордні 10 областей України і навіть північні райони Молдови», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Зеленського «Велике будівництво» стартував проєкт з розбудови регіональних аеропортів. Загалом звести або модернізувати аеропорти планується у 16 містах України.

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