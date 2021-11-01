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Зеленський проінспектував результати "Великого будівництва" в Ізмаїлі

У місті завершили реконструкцію приймального відділення Міської центральної лікарні та будівництво Палацу спорту.

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область відвідав Ізмаїл, де за програмою «Велике будівництво» відкрили нові об’єкти соціальної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Фото: прессдужба ОП

У місті завершили реконструкцію приймального відділення Міської центральної лікарні, яку розпочали тогоріч. Тут створили відділення для дорослих і дітей, клінічну лабораторію, операційний блок, палату інтенсивної терапії, діагностичну службу та оглядову залу.

Фото: пресслужба ОП

Також придбали нове медичне обладнання, зокрема, апарат МРТ, томограф та рентген-апарат. Біля входу збудували пандус для маломобільних груп населення та заїзду «швидкої», провели благоустрій території.

Фото: пресслужба

«Пандемія COVID-19 поставила перед українською медициною нові та жорсткі завдання, на які щодня шукають відповіді наші лікарі. А одне з головних завдань – це надання оперативної та кваліфікованої допомоги хворому. Дуже добре, що мешканці Ізмаїла отримують допомогу в сучасному приймальному відділенні лікарні, де встановлено нове медичне обладнання, а головне – працює кваліфікований та чуйний персонал», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент оглянув і новий спортивний комплекс, в якому є 25-метровий басейн з глядацькими трибунами, тренажерні зали, майданчики для занять гімнастикою, баскетболом і волейболом, ролердром для скейтбордистів, бігові доріжки та багато іншого. Палац спорту будували 9 років, але змогли завершити лише завдяки включенню в програму «Велике будівництво».

Фото: пресслужба ОП

За словами координатора програми, заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, Ізмаїл є прикладом успішної співпраці місцевої влади з центральною. «Наступного тижня спільно з керівництвом міста домовились визначити, які об'єкти «Великого будівництва» будуть реалізовані в Ізмаїлі у 2022 році», - повідомив він.

Нагадаємо, цього року в рамках «Великого будівництва» президент Володимир Зеленський анонсував початок модернізації обласних клінічних і дитячих лікарень, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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