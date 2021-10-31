Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол

За нього проголосували 53,8% харків’ян, за Добкіна - 24,5%, а замикає трійку лідерів - Скорик із 6,7%

На виборах мера Харкова, за попередніми даними, перемагає Ігор Терехов – секретар міської ради, в.о. міського голови після смерті Геннадія Кернеса.

Про це свідчать дані екзит-полів компаній "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.

За Терехова, згідно з опитуванням, проголосували 53,8% харків’ян. За Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців. Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%

Інші кандидати набрали менш як 1% голосів виборців.

Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування.

За даними екзит-полу Центру "Соціальний моніторинг", за Терехова свої голоси віддали 51,9% опитаних, 27,6% - за Добкіна. 6,4% опитаних проголосували за Скорика від партії "Європейська солідарність", 5,1% - за Костянтина Немічова від "Національного корпусу", 3% - за Аліну Мустафаєву від партії "Слуга народу", 2,5 % – за депутата Харківської міської ради від Партії Шарія Володимира Плетньова, 1,4% – за юриста Дениса Ярославського. За решту кандидатів проголосувало менше 1% опитаних, 0,8% - висловилися проти всіх кандидатів.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур у такому разі не проводиться.

Терехов був найбільш рейтинговим кандидатом в харківські мери.

Біографія Терехова на сайті міськради Харкова повідомляж, що він має звання "Заслуженого економіста України", трудову діяльність розпочав з серпня 1990 року стажистом-дослідником у Харківському інженерно-будівельному інституті, де працював над дисертацією.

У 1997 очолив раду акціонерів, був головою правління-гендректором харківського заводу "Кондиціонер". На роботу в міськраду потрапив у 1999, отримавши посаду начальника управління з питань підприємництва, начальника управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна.

З квітня 2006 року – економічний радник відділу по забезпеченню діяльності голови та заступників голови Харківської обласної державної адміністрації апарату Харківської обласної державної адміністрації. 29 березня 2007 року був призначений заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

З квітня 2010 року Терехов І.О. обіймав посаду заступника міського голови (коли в.о. мера став Геннадій Кернес), у листопаді 2010 року рішенням сесії Харківської міської ради 6 скликання його було затверджено на посаді заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста, з вересня 2015 року – на посаду першого заступника міського голови.

9 грудня 2020 року був обраний секретарем Харківської міської ради 8 скликання.

У декларації Терехова за минулий рік на сайті НАЗК зазначено, що він спільно володіє у Харкові квартирою на 69,8 квадратних метрів, орендує квартиру на 29,5 м і квартиру на 101,3 метри.

Терехов також задекларував годинник Omega Speedmaster Automatic, орендоване авто Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 року та цінні папери.

За основним місцем роботи – у міськраді – Терехов задекларував 1 455 519 грн зарплати за 2020 рік. Також він має готівкою 135 000 грн, 54 000 євро, 151 000 доларів і 201 696 грн у банку.

Докладніше про Терехова дізнавайтеся у інтерв'ю з ним для проєкту шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної KIshkiNa.

Нагадаємо, минулого грудня помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.

31 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів, а 24 лютого міська рада ухвалила та направила в Раду рішення про припинення повноваженьКернеса. У березні парламент проголосував за призначення виборів.