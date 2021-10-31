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На дільницях у Харкові виборці дізнаються, що їх включили у списки голосування на дому

Особисто заяв про включення до таких списків вони не писали.

На дільницях у Харкові виборці дізнаються, що їх включили у списки голосування на дому
Фото: chesno.org

У Харкові на дільниці приходять виборці, яких включили до списку для голосування на дому.

Про це повідомили спостерігачі громадянської мережі “Опора”.

Хоча вони особисто заяви про включення їх до такого списку не писали.

Так, на виборчій дільниці №631436 по вул. Гвардійців-Широнінців, 37 одна громадянка почала нервувати, що її маму включили до списку виборців, що голосують на дому. 

“У відповідь голова ДВК сказала, що “були волонтери, які виконали свою роботу”. Що якійсь волонтери перед виборами ходили по домівках і можливо самостійно проставляли хто з пенсіонерів хоче голосувати вдома”, – йдеться у повідомленні.

Після того, як спостерігачка почала фіксувати розмову на відео, голова ДВК заявила, що ні про яких волонтерів не знає. 

Однак на відео члени ДВК підтверджують кілька випадків, коли у списках були люди, які не планували голосувати вдома. 

Крім того, на виборчій дільниці №631201 по вул. Полтавський Шлях, 133 зафіксовано декілька  випадків, коли люди приходили голосувати на дільницю, а їм казали, що вони внесені до списків  тих, хто голосує на дому.

Нагадаємо, раніше на виборах мера Харкова зафіксували порушення на спецдільниці, приховану агітацію, фотографування бюлетеня і виявили голосування вдвох в одній кабінці.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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