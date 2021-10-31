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У другому турі місцевих виборів у Грузії перемагає правляча партія (оновлено)

Опозиціонери оголосять сьогодні свій подальший план дій.

У другому турі місцевих виборів у Грузії перемагає правляча партія (оновлено)
Фото: http://argumentua.com

У 14 самоврядних громадах Грузії у другому турі місцевих виборів перемогли кандидати від правлячої “Грузинської мрії”.

Про це пише “Грузія онлайн” з посиланням на ЦВК.

В одній громаді – Цаленджіха – переміг кандидат від опозиційного “Єдиного національного руху” Михайла Саакшвілі.

Вибори міського голови столиці Тбілісі виграв кандидат “Грузинської мрії” Каха Каладзе з 55,60% голосів. 

Кандидата у мери від ЄНР Ніку Мелія підтримали 44,39% виборців. Він заявив на брифінгу, що опозиційні партії представлять населенню план своїх подальших дій сьогодні ввечері.

Опозиціонери планують зібратися о 19:00 перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі.

“Для того, дорогі друзі, дорогі тбілісці, щоб ознайомити із планом дій, сьогодні о 19:00 чекаємо на вас на проспекті Руставелі, на території, що прилягає до парламенту, щоб ми поговорили про цей план. Нехай ні в кого не буде ілюзії, що сфальшовані, насильницькі, вкрадені вибори зійдуть з рук якоїсь влади, тим більше влади Бідзини Іванішвілі”, – заявив Мелія.

“Вчора боротьба не лише не закінчилася, боротьба розпочалася”, – додала він.

Нагадаємо, 30 жовтня грузинська провладна телекомпанія "Імеді" оприлюднила дані екзит-полів другого туру місцевих виборів, згідно з якими представники правлячої "Грузинської мрії" перемагають в усіх великих містах. У Тбілісі кандидат у мери від "Грузинської мрії" Каха Каладзе перемагає представника "Національного руху" Ніку Мелія з показником 57,2% проти 42,8%.

При цьому екзит-пол опозиційного телеканалу "Мтаварі" дав протилежний результат, згідно з яким лідирують кандидати від "Єдиного національного руху" Міхеїла Саакашвілі.

30 жовтня у Грузії обирали мерів 20 населених пунктів. Партії також змагалися за мандати в місцевих зборах депутатів.

Опозиція вважає ці вибори вирішальною битвою за зміну влади, але в першому турі лідерство отримала правляча "Грузинська мрія".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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