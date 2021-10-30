Посол США в Грузії заявила про напад на журналістів та спостерігачів під час другого туру місцевих виборів

Кандидатка в мери Хатія Деканоїдзе також повідомила про спроби фальсифікацій.

Посол США в Грузії Келлі Денган повідомила, що володіє інформацією про напади на журналістів і спостерігачів у ході другого туру місцевих виборів, який проходить сьогодні.

Денган закликала всіх до спокою, щоб виборці мали змогу проголосувати в спокійній атмосфері, цитує її "Грузія online".

"Ці вибори дають нам можливість побачити, як працюють ухвалені минулої весни реформи щодо місцевих виборів. Ми бачили певні покращення, зокрема – це система перерахунку", – зазначила вона.

Хатія Деканоїдзе – колишня очільниця Нацполіції України, а нині – кандидатка в мери Кутаїсі від Об'єднаної опозиції – повідомила про фіксування фактів підкупу виборців.

"На 7-ій виборчій дільниці була спроба "каруселі", помічений громадянин намагався пройти вдруге. Це схема і механізм фальсифікації, який використовують представники "Грузинської мрії", – звинуватила вона правлячу партію.

Сьогодні в Грузії обирають мерів 20 населених пунктів, зокрема й Тбілісі. Партії також змагаються за мандати в місцевих зборах депутатів, пишуть Euronews.

Опозиція вважає ці вибори вирішальною битвою за зміну влади, але в першому турі лідерство отримала правляча "Грузинська мрія".

Перед першим туром виборів до Грузії неочікувано вирішив повернутися експрезидент країни, нині – голова виконкому при Національній раді реформ України Міхеїл Саакашвілі. Саакашвілі затримали 1 жовтня і з того дня він перебуває у в'язниці, адже в Грузії його двічі заочно засудили до шести років позбавлення волі за статтями про політичні злочини.

Саакашвілі голодує з 1 жовтня і відмовляється від медичної допомоги.