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Посол США в Грузії заявила про напад на журналістів та спостерігачів під час другого туру місцевих виборів

Кандидатка в мери Хатія Деканоїдзе також повідомила про спроби фальсифікацій. 

Посол США в Грузії заявила про напад на журналістів та спостерігачів під час другого туру місцевих виборів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Посол США в Грузії Келлі Денган повідомила, що володіє інформацією про напади на журналістів і спостерігачів у ході другого туру місцевих виборів, який проходить сьогодні. 

Денган закликала всіх до спокою, щоб виборці мали змогу проголосувати в спокійній атмосфері, цитує її "Грузія online".

"Ці вибори дають нам можливість побачити, як працюють ухвалені минулої весни реформи щодо місцевих виборів. Ми бачили певні покращення, зокрема – це система перерахунку", – зазначила вона.

Хатія Деканоїдзе – колишня очільниця Нацполіції України, а нині – кандидатка в мери Кутаїсі від Об'єднаної опозиції – повідомила про фіксування фактів підкупу виборців. 

"На 7-ій виборчій дільниці була спроба "каруселі", помічений громадянин намагався пройти вдруге. Це схема і механізм фальсифікації, який використовують представники "Грузинської мрії", – звинуватила вона правлячу партію. 

Сьогодні в Грузії обирають мерів 20 населених пунктів, зокрема й Тбілісі. Партії також змагаються за мандати в місцевих зборах депутатів, пишуть Euronews

Опозиція вважає ці вибори вирішальною битвою за зміну влади, але в першому турі лідерство отримала правляча "Грузинська мрія". 

Перед першим туром виборів до Грузії неочікувано вирішив повернутися експрезидент країни, нині – голова виконкому при Національній раді реформ України Міхеїл Саакашвілі. Саакашвілі затримали 1 жовтня і з того дня він перебуває у в'язниці, адже в Грузії його двічі заочно засудили до шести років позбавлення волі за статтями про політичні злочини.

Саакашвілі голодує з 1 жовтня і відмовляється від медичної допомоги. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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