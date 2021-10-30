До поліції Харківщини надійшло 60 заяв про порушення виборчого законодавства

Станом на суботу, 30 жовтня з початку кампанії до органів поліції Харківської області надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Усього правоохоронці склали один протокол про вчинення адміністративних правопорушень,.

Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень: одне відкрите за фактом порушення виборчого законодавства, 7 – пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, на виборах мера Харкова та довиборах у Верховну Раду на двох округах працюватимуть 8,5 тисяч правоохоронців.

Вибори мера Харкова проводяться у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса. Зараз містом керує секретар міської ради Ігор Терехов, який перемагає у виборах згідно з проведеним дослідженням.