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Окупанти 19 разів порушили “тишу”, поранено п’ятеро українських військових

У суботу зранку ворог ще не стріляв.

Окупанти 19 разів порушили “тишу”, поранено п’ятеро українських військових
Фото: pravda.com.ua

Упродовж п’ятниці, 29 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, зокрема зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля МАЙОРСЬКА та двічі в біля Новтошківського.

Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.

Також неподалік Павполя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок суботи, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, днями окупанти півтори години тримали спостерігачів ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" в них багаж та вимагали диппаспорти.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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