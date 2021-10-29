Російські найманці 9 разів відкривали вогонь на Донбасі і поранили трьох військових

Щоб змусити противника припинити обстріли, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Троє військових дістали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Павлополя ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль окупаційні війська знову задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців дістали поранення. Їм надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості.

Щоб змусити противника припинити обстріли, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, днями окупанти півтори години тримали спостерігачів ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" в них багаж та вимагали диппаспорти.