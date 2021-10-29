Російський суд оголосив вирок кримським татарам "третьої Бахчисарайської групи" в справі "Хізб ут-Тахрір"

Окупанти призначили їм від 12 до 17 років позбавлення волі.

Суд Ростова-на-Дону виніс вирок кримським татарам "третьої Бахчисарайської групи" справи "Хізб ут-Тахрір". Четверо мешканців Криму отримали від 12 до 17 років позбавлення волі, повідомляє "Кримська солідарність".

Фото: Facebook Крымская солидарность

Сейтумера Сейтумерова окупанти засудили до 17 років позбавлення волі в колонії сурового режиму з відбуванням перших 3,5 років у в'язниці.

Його брат Осман Сейтумеров засуджений до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших 3 років і 6 місяців у в'язниці.

Рустем Сейтмеметов отримав 13 років колонії сурового режиму і також 3,5 роки із них у в'язниці.

Амет Сулемайнов засуджений до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму , з них 3,5 – у в'язниці.

Фото: Mumine Saliyeva

"Також їм призначили обмеження волі після звільнення – Сейтумеру Сейтумерову – рік і 6 місяців, іншим – на рік. Ці обмеження передбачають відсутність можливості виїхати за межі муніципалітету, змінювати місце проживання і роботи без повідомлення спеціальних орагнів", – повідомили активісти.

Оголошення вироку зайняло 10 хвилин. Тим часом у Криму затримали 28 активістів, які вийшли на акцію підтримки обвинувачуваних.

"Третя Бахчисарайська група" складається з кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера і Османа Сейтемурових, їхнього дядька Рустема Сейтмеметова. Ще один фігурант, також Сейтумер Сейтумеров, уник арешту, оскільки перебуває в Києві.

20 березня 2020 ркоу окупаційні силовики прийшли до їхніх будинків з обшуками.

Мустафаєва відпустили після допиту. Решті інкримінують статтю 205.5 КК Росії – органіацію діяльності терористичної організації та участь у ній. У матеріалах справи немає жодних доказів того, що чоловіки вели підривну діяльність. Втім є аудіозаписи їхніх розмов на політичні та релігійні теми. Щодо Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова призначили арешт, Амета Сулейманова – цілодобовий домашній арешт.

За схожими обвинуваченнями в Криму вже заарештовано чи засуджено близько 70 людей.

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.