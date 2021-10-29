ГО "Екопарк Осокорки" заявила про маніпуляції зі створенням "паралельного проєкту" парку

Громадська організація "Екопарк Осокорки" заявила про маніпуляції зі створенням парку і зоопарку на столичних Осокорках.

У пресрелізі ГО зазначається, що ще в 2019 році в концпеції екопарку було створено два об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) – заказник "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле". Для рекреаційних можливостей передбачено створення міського парку навколо озера Небреж.

"Київська влада довго опиралася створенню Екопарку Осокорки, але наполегливість Громади міста, міжнародний тиск і, очевидно, включення питання Екопарку Осокорки до Плану дій за програмою ЄБРР "Зелене місто" (Green Cities Action Plan) змусило чиновників вдаватися до своєї старої схеми підміни понять і маніпуляцій", – йдеться в заяві.

Активісти заявили, що в брифінгу за участі міської влади брали участь представники кілька тижнів тому зареєстрованої "нікому не відомої ГО, яка нібито представляє Громаду Києва". Ця ГО – "Національний парк збереження та збагачення флори й фауни "Осокорки".

"На брифінгу було представлено план створення парку відпочинку "Осокорки" на площі близько 300 га навколо озера Тягле на місці чи то замість вже створених двох об’єктів ПЗФ", – йдеться в заяві.

В "Екопарк Осокорки" назвали це паралельним проєктом і вважають, що це повністю знищить природоохоронний статус території вже створених об'єктів ПЗФ "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле".

У цьому новому проєкті, за словами активістів, також на половину скорочується територія запланованого екопарку і територія ПЗФ "Осокорківські луки". Також цей проєкт, на їхню думку, підриває засади міського самоврядування, "адже чиновники намагаються демотивувати активну частину Громади міста, уникаючи із нею спілкування, не надаючи жодної підтримки і чинячи всілякі перепони".

Фото: Хмарочос Концепція ГО “Екопарк Осокорки” (ліворуч) та ініціатива, яку підтримала місцева влада

Нагадаємо, на місці зеленої зони на столичних Осокорках залишились недобудовані збанкрутілим банком "Аркада" житлові комплекси. Скандальний ЖК "Патріотика на озерах" передбачає забудову території між озерами Тягле і Небреж, проти чого багато років виступають мешканці району та представники ініціативи "Екопарк Осокорки".