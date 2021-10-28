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16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці

У аварії загинув водій іншого автомобіля.

16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці
Фото: YouTube

Київський районний суд Харкова арештував на два місяці без права на заставу 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у скоєнні резонансної ДТП на проспекті Гагаріна.

Про це повідомило місцеве видання NewsRoom.

Під час судового засідання стало відомо, що проти хлопця відкрили ще одну кримінальну справу - за спробу заплутати слідство.

"Встановлено, що Харківський під час перебування в туалеті медичного закладу взяв телефон і здійснив виклик на номер "102", повідомивши про викрадення Infinity. Мав на меті ввести слідство в оману і відвести від себе підозру. За цим фактом 27 жовтня слідчі ГУ НП Харківській області внесли дані до Єдиного реєстру досудового розслідування", - цитує прокурора харківське видання NewsRoom.

Фото: Киев Сейчас

Крім того, за даними слідства, у лікарні Харківський назвався ім'ям іншої людини та повідомив чужу адресу проживання. Після цього фігурант намагався залишити лікарню, але його затримали співробітники поліції.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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