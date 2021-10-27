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​У поліції розповіли деталі смертельної ДТП у Харкові, 16-річного водія Infiniti затримано

Загинув 58-річний водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti - в реанімації.

Поліція затримала водія, що спричинив смертельну аварію у Харкові. Ним виявився 16-річний хлопець. За фактом автомобільної аварії відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, в результаті ДТП загинув 58-річний кермувальник автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti: двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні. Вони перебувають у реанімації.

Автопригода сталася 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із Chevrolet.

У поліції зазначають, що водії обох автівок ознак алкогольного сп’яніння не мали.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, відпрацьовують записи з камер відеоспостереження.

Винуватцеві ДТП загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як свідчить відео з місця події, автомобіль Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора та на шаленій швидкості влетів у потік машин, які вже почали рух в іншому напрямку. Внаслідок зіткнення інший автомобіль - Chevrolet Aveo - буквально розірвало на частини.

Фото: t.me/hueviykharkov

Фото: t.me/hueviykharkov

За повідомленням ЗМІ, за кермом Infiniti міг перебувати 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки.

Фото: Харків 1654

Відомо, що він неодноразово потрапляв в поле зору поліції - в 2019 році (коли йому було 14 років) під час конфлікту в супермаркеті він вистрілив в жінку з пневматичного пістолета і направив пістолет у бік її сина.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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