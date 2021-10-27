У Львові на Марсовому полі демонтували радянську зірку

Радянська зірка виготовлена з бронзи, розміром 3,6 на 3,6 метра, вагою близько півтори тонни.

У Львові демонтували радянську зірку, яка була встановлена на Марсовому полі, що входить до складу музею-заповідника "Личаківський цвинтар". Як повідомляє "Радіо свобода", зірку вже підняли і продовжують оббивати бетон.

"Другий день ми проводимо демонтажні роботи. Підняли домкратом зірку, тяжка робота, бо старий бетон, міцний, але вона не була нічим іншим прикріплена. Заберемо бетон ­– і все", – розповів працівник Володимир Семин.

Радянська зірка виготовлена з бронзи, розміром 3,6 на 3,6 метра, вагою близько півтори тонни. Її виготовили у 70-х роках минулого століття, коли проводили реконструкцію Марсового поля.

"Реконструкцію проводили у 1974–1976 роках, тоді зробили ущільнення поховань радянських солдатів і працівників НКВС. На плитах написані по десять прізвищ і, згідно з архівними книгами, по 10 останків клали в саркофаги, які запаяли. Чи це справді так, чи там по 10 останків, невідомо. Загалом тут нібито поховані 3600 солдат і офіцерів НКВС. Згідно з рішенням виконкому міськради від 8 жовтня цього року, ми демонтували радянську зірку, а управління архітектури має розробити проєкт упорядкування комплексу", – розповів директор музею-заповідника "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.

Роботи з демонтажу проводять за гроші музею, сума становить близько 400 тисяч гривень.

Зірку як радянський символ 27 жовтня перевезуть до музею "Територія терору", згідно з рішенням виконкому міськради Львова.

Нагадаємо, у Коломиї 30 вересня демонтували пам'ятник радянським воїнам. Він був центральним елементом радянського меморіального комплексу на площі Героїв (Скорботи).