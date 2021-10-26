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У Фастові переіменували вулиці Терешкової та Жукова

Про це повідомила пресслужба міської ради.

У Фастові переіменували вулиці Терешкової та Жукова
Валентина Терешкова
Фото: minipedia.org.ua

У місті Фастів переіменували провулок та дві вулиці, названі на честь радянської космонавтки, а нині  депутатки-"єдинороски" Валентини Терешкової, а також вулицю на честь маршала Жукова.

Про це повідомила пресслужба міської ради, передає кореспондент LB.ua.

Так, вулицу та провулок Терешкової переіменовано на честь героя війни на Донбасі, старшого солдата Збройних сил України, кулеметника (11-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь», 59-та окрема мотопіхотна бригада) Андрія Нестеренка. Вулицю Терешкової у селищі Мала - перейменовано на честь солдата ЗСУ, учасника російсько-української війни Руслана Геги.

Вулицю Жукова у селищі Веприк переіменовано на честь учасника війни в Афганістані Сергія Жукова.

"Чудово, що окрім окупантки терешкової, перейменували ще вулицю на честь Жукова. Звісно погано, що лишилось десь ще 130 вулиць на не окупованій території, але думаю ми дожмемо" - прокоментував координатор проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Позняков.

Нагадаємо, раніше міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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