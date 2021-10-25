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Російські найманці на Донбасі поранили військового

В зоні ООС зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Російські найманці на Донбасі поранили військового
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 жовтня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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