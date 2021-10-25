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Російські найманці чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

У лавах ОС без втрат.

Російські найманці чотири рази порушили "тишу" на Донбасі
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора в бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новоселівки Другої позиції українських військових ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У штабі зазначають, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 25 жовтня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 23 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, зокрема застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 

Унаслідок ворожих дій було поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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