Російські найманці чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

У лавах ОС без втрат.

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора в бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новоселівки Другої позиції українських військових ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У штабі зазначають, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 25 жовтня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 23 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, зокрема застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій було поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил.