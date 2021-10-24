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Києву до кінця неділі прогнозують штормовий вітер

Встановлено перший рівень небезпечності – жовтий.

Києву до кінця неділі прогнозують штормовий вітер
Фото: ukrinform.ua

У Києві до кінця неділі, 24 жовтня очікуються пориви вітру до 15-28 м/с.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Встановлено перший рівень небезпечності – жовтий.

У Київраді мешканцям столиці рекомендують щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру радять сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті та уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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