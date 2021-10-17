У понеділок в Україні до +13, переважно без опадів

Лише у північних, Волинській та Рівненській областях вдень місцями невеликий дощ.

У понеділок, 18 жовтня в Україні буде без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Лише у північних, Волинській та Рівненській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах подекуди 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла, на високогір'ї Карпат 4-9°; на півдні країни вночі 3-8°, вдень 12-17°.

У Київській області вдень місцями невеликий дощ, у Києві без опадів.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.