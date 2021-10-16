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Ворог сьогодні шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ворог сьогодні шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі
Фото: vchasnoua.com/

З ранку суботи, 16 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, зокрема з використанням забороненого озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, у чотирьох випадках застосувавши заборонене озброєння

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна евакуйовано до лікувального закладу, стан його здоров’я – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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