Окупанти сьогодні 5 разів порушили "тишу" на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

З ранку п’ятниці, 15 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим "тиші", застосувавши, зокрема, заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, впродовж четверга, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі.