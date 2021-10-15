Борги ЗСУ цього року сягають 3 млрд гривень, – Геращенко

"Усі видатки на оборону в бюджеті на наступний рік заморожені".

Вперше з 2014 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати, й вже 3 роки заморожені зарплати військовослужбовцям.

Про це заявила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“На День захисників і захисниць України на сайті ОП вигулькнув Указ президента з вимогою негайної виплати боргів ЗСУ. ...Вже й самі військові чиновники визнають, що борги цього року сягають 3 млрд грн, потреби армії – більше 7 млрд”, – зазначила народна обраниця.

За словами Геращенко, усі видатки на оборону в бюджеті на наступний рік заморожені. Натомість зросло фінансування МВС, ДБР, СБУ, прокуратури тощо.

“Важко уявити рівень брехні і безвідповідальності влади, якби не було нашої команди, єдиної, що щодня нагадує Зеленському і «слугам» про їх обов’язки. А щодо боргів перед ЗСУ, то ми жорстко промоніторимо, аби всі вони були погашен”, – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України 11 та 12 жовтня профінансувало військові частини та установи Збройних Сил України на загальну суму майже 3,7 млрд гривень. Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, виплати винагород, заохочення особового складу тощо.