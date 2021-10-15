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Окупанти стріляли поблизу Південного, Новолуганського і Катеринівки

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Окупанти стріляли поблизу Південного, Новолуганського і Катеринівки
Фото: pravda.com.ua

Упродовж четверга, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не засосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок п’ятниці, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж середи, 13 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його госптіталізували, стан здоров’я військового – задовільний.

У вівторок, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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