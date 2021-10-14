У п’ятницю Україні прогнозують нічні заморозки, вдень до +15

Буде хмарно з проясненнями, подекуди туман.

У п’ятницю, 15 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Без опадів, лише у південних областях вночі місцями невеликий дощ”, – йдеться у повідомленні.

У західних, східних та Вінницькій областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-західний, на півдні та сході країни - північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях до 5° морозу, у південній частині 3-8° тепла; вдень в Україні 10-15°.

У Київській області – без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3 тепла до 1° морозу (у Києві 2-4° тепла), вдень 12-14° тепла.