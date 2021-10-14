​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
ГоловнаСуспільствоЖиття

У п’ятницю Україні прогнозують нічні заморозки, вдень до +15

Буде хмарно з проясненнями, подекуди туман.

У п’ятницю Україні прогнозують нічні заморозки, вдень до +15

У п’ятницю, 15 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Без опадів, лише у південних областях вночі місцями невеликий дощ”, – йдеться у повідомленні.

У західних, східних та Вінницькій областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-західний, на півдні та сході країни - північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях до 5° морозу, у південній частині 3-8° тепла; вдень в Україні 10-15°.

У Київській області – без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3 тепла до 1° морозу (у Києві 2-4° тепла), вдень 12-14° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також