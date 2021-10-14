Зеленський ​підвищив командувача Повітряних Сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 14 жовтня укази про присвоєння військових звань.

Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, генерал-майору Миколі Олещуку.

Звання бригадного генерала отримали:

начальник штабу – заступник командувача військ оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник Володимиру Горбатюк,

командувач військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник Сергій Літвінов,

заступник Командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, полковник Анатолій Шевченко.

Окрім того, військове звання коммодора отримав капітан 1 рангу, заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Доскат.

Нагадаємо, Зеленський на Хортиці присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ.

Сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.