Сьогодні – День захисників і захисниць України, козацтва та свято Покрови

Сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

“В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора. Від імені Українського народу дякую усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву”, – привітав захисників президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва.

“Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави. Наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу. Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України. Слава захисникам і захисницям України!”, – зазначив президент.

Нагадаємо, у 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня і перейменував його в День захисника України.

Дату 14 жовтня обрали тому, що це була одна з найбільш важливих дат для запорізьких козаків - у цей день вони проводили свої ради, на яких обирали нового гетьмана або отамана. 14 жовтня також вважається днем створення УПА.

14 липня 2021 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", який перейменовує День захисника України на День захисників та захисниць України.

13 жовтня Зеленський призначив Альону Вербицьку радником-уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.