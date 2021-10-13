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Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції

Віктору Брюханову було 84 роки.

Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції
Віктор Брюханов
Фото: facebook.com/ChornobylNPP

У середу, 13 жовтня, помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював ЧАЕС від часу її будівництва до аварії у 1986 році.

Про це повідомили на сторінці ДСП "Чорнобильська АЕС" у фейсбуці.

"Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого", - йдеться у повідомленні.

Віктор Брюханов очолив дирекцію Чорнобильської АЕС у 1970 році і керував роботою станції до аварії у квітні 1986 року. 

У липні 1988 року Брюханова разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили до 10 років ув'язнення. Через п'ять років колишнього директора достроково звільнили з в'язниці.

У 2021-му СБУ виклало у відкритий доступ секретні матеріали КДБ про Чорнобильську катастрофу. Серед них є доповідь про вибух, яку підготував Брюханов радянському керівництв.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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