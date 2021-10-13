Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції

У середу, 13 жовтня, помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював ЧАЕС від часу її будівництва до аварії у 1986 році.

Про це повідомили на сторінці ДСП "Чорнобильська АЕС" у фейсбуці.

"Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого", - йдеться у повідомленні.

Віктор Брюханов очолив дирекцію Чорнобильської АЕС у 1970 році і керував роботою станції до аварії у квітні 1986 року.

У липні 1988 року Брюханова разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили до 10 років ув'язнення. Через п'ять років колишнього директора достроково звільнили з в'язниці.

У 2021-му СБУ виклало у відкритий доступ секретні матеріали КДБ про Чорнобильську катастрофу. Серед них є доповідь про вибух, яку підготував Брюханов радянському керівництв.