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Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара

Міськові було 49.

Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара

Раптово помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара.

Про це з посиланням на дружину співака Світлану Олешко пише львівське видання Тvoemisto.tv.

21 листопада Барбарі мало би виповнитися 50 років. 

Наразі причина смерті невідома.

Однією із можливих причин називають зупинку серця.

ZAXID.NET пише, що Барбара помер у Харкові.

Деталі про прощання повідомлять згодом.

"RIP Місько Барбара. Один із батьків-засновників українського року. Водночас безтурботний як справжній рок-н-рольщик і глибокий як справжній український актор. Нам тебе бракуватиме", - написав у фейсбуці народний депутат Володимир Вятрович.

Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", що виник у Львові у 1989 році. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів.

У 1998 році Барбара переїхав до Харкова, де почав грати в театрі "Арабески". Одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.

У середині вересня 2021-го випустив новий альбом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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