Асоціація кіновиробників та Lviv Fashion Week реалізували проєкт з підтримки українських еко-брендів одягу

Асоціація кіновиробників Львівщини у партнерстві з Lviv Fashion Week та Zero Waste Lviv у липні-вересні 2021 реалізували проєкт Ecologica, орієнтований на підтримку українських брендів одягу, які працюють у напрямі sustainable fashion. Програма передбачає безкоштовне створення для 5-ти фіналістів якісних промо-матеріалів: професійної фотозйомки та відеозйомки колекції; відеоінтерв’ю з дизайнерами.

Проєкт EcoLogica реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Відбір колекцій на участь у програмі здійснювався за параметрами інноваційності та актуальності дизайну, етичності та екологічності.

Переможцями програми стали молоді бренди non.Lbs., FRAMIORE, MIMICRY clothing, MELMANA, POSTUSHNA. Впродовж серпня-вересня відбувалися зйомки промовідео та лукбуків брендів, відеоінтерв’ю з їх представниками; всі матеріали доступні наFacebook-сторінці та Youtube-каналі проєкту:

FRAMIORE– експортоорієнтований sustainable бренд, в основі концепції якого – свідома мода та етичне виробництво. “Я вірю, що кожний вибір має наслідки, добрі чи погані, які впливають на те, яким світ стане завтра” - вважає засновниця бренду Наталія Найда, яка представляє у програмі EcoLogica колекцію “THANK YOU, EARTH”, інспіровану природними формами та текстурами Карпат.За кожну продану річ бренд перераховує 5% у благодійний фонд Peli can live, з метою висадки дерев та підтримки біорізноманіття.

Колекція апсайкл сорочок MIMICRY clothing створена на основі якісних речей з натуральних тканин, які отримують нове життя з допомогою техніки природного фарбування. Усі речі дизайнерка Богдана Войтенко принтує власноруч.

non.Lbs. - український апсайкл бренд, який створює одяг із вінтажних тканин та переробленого одягу. Основним матеріалом колекції весна-літо 2022 стали американські мішки 50-60-х років, у яких раніше перевозили сіль, цукор, борошно. Засновниці бренду Наталія Стовпова та Анастасія Колеснік прискіпливо ставляться до деталей: ґудзики в колекції - з одягу вторинного використання, нитки сертифікованих виробників, етикетки надруковані на друкарській машинці на папері з переробленої макулатури.

POSTUSHNA – зовсім юний бренд, заснований Юлією Постушною у 2020 р. Одяг POSTUSHNA створено з перероблених речей, придбаних на секонд хендах; це костюми-трансформери, які можна поєднувати як між собою, так і зі звичайними базовими речами; багатошаровість є основним принципом їх створення, як і принцип "функціональність крізь призму естетики".

MELMANA – апсайклінг бренд одягу та аксесуарів дизайнерки Анастасії Мельник-Маньковської. У колекції Save Yourself дизайнерка звертається до архаїчного образу ляльки-мотанки, ідея апсайклінгу перегукується з апсайклінгом мотанки як об’єкту (такі ляльки виготовлялися зі зношеного одягу). Одяг доповнений сумками Lavazzabag, виготовленими з пачок з-під кави Lavazza, які в Україні не піддаються переробці.