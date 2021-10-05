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Опубліковано перший тизер приквела "Гри престолів" - серіалу "Будинок дракона "

Серіал розповідатиме про події, що відбувалися приблизно за 200 років до "Гри престолів".

Опубліковано перший тизер приквела "Гри престолів" - серіалу "Будинок дракона "
Фото: Скріншот відео

HBO Max представив перший тизер серіалу "Будинок дракона" - приквела "Гри престолів", який вийде у 2022 році.

Відео опубліковано на каналі HBO в YouTube.

Сюжет приквелу створений за мотивами книги "Полум'я і кров" (Fire and Blood) Джорджа Мартіна, який разом з Раяном Кондалом став його сценаристом. У центрі сюжету - громадянська війна між Таргарієнами.

Серіал розповідатиме про події на вигаданому континенті Вестерос, що відбувалися приблизно за 200 років до подій "Гри престолів". Сюжет буде сконцентрований на "Танці Драконів" - громадянській війні (129-131 роки від Завоювання Ейгона I), причина якої - династична криза між двома гілками будинку Таргарієнів. 

У ролику можна побачити виконавців головних ролей - Метта Смітта й Емму Д'Арсі.

Режисером "Будинку дракона" став британець Мігель Сапочник, який зняв кілька серій основної кіносаги й удостоївся за одну з них премії "Еммі".

Нагадаємо, у липні 2016 року "Гра престолів" отримала 23 номінації на "Еммі".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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