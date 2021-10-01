"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
ГоловнаКультура

Netflix запустив український інтерфейс та переклав кілька серіалів

Компанія також офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.

Netflix запустив український інтерфейс та переклав кілька серіалів
Фото: EPA/UPG

На сайті стримінгової платформи Netflix, у її мобільних додатках та офіційних додатках для Smart TV з'явився український інтерфейс. Також компанія запустила дубляж українською мовою деяких популярних серіалів.

Про це повідомляється на сайті Netflix.

Компанія також офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку в Facebook та Instagram.

Українською вже продубльовано кілька серіалів: "Академія Амбрелла", "Бріджертони", "Сексуальне виховання", "Корона", "Ферзевий гамбіт", "Паперовий будинок", "Дивні дива".

Нагадаємо, раніше Netflix виправив переклад слова "бандерівець" з фільму "Брат-2" на "banderite".

У січні на Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також