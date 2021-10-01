Netflix запустив український інтерфейс та переклав кілька серіалів

Компанія також офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.

На сайті стримінгової платформи Netflix, у її мобільних додатках та офіційних додатках для Smart TV з'явився український інтерфейс. Також компанія запустила дубляж українською мовою деяких популярних серіалів.

Про це повідомляється на сайті Netflix.

Компанія також офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку в Facebook та Instagram.

Українською вже продубльовано кілька серіалів: "Академія Амбрелла", "Бріджертони", "Сексуальне виховання", "Корона", "Ферзевий гамбіт", "Паперовий будинок", "Дивні дива".

Нагадаємо, раніше Netflix виправив переклад слова "бандерівець" з фільму "Брат-2" на "banderite".

У січні на Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами.