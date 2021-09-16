Мовний омбудсман пригрозив "1+1", "Інтеру", ICTV, "Мега" й "Україні" санкціями РНБО

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь почав здійснювати заходи державного контролю за застосуванням державної мови телеканалами "1+1", "Інтер", ICTV, "Мега" і ТРК "Україна".

Про це повідомила пресслужба уповноваженого.

За його словами, ці телеканали "зухвало та систематично" порушують закон про забезпечення функціонування української мови як державної і тому можуть потрапити під санкції РНБО.

"Конституційний Суд України у своєму рішенні від 14 липня 2021 року зазначив, що будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України. Зазначені факти та інші численні матеріали, які підтверджують зухвале та систематичне порушення згаданими телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО та можливого застосування санкцій", - заявив Кремінь.

Він також вимагає від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення "зайняти принципову позицію", а не обмежуватися фіксацією порушень законодавства.

Нагадаємо, що з 16 липня в Україні набули чинності нові положення закону про державну мову, які встановлюють, що поширення та демонстрування фільмів в Україні має відбуватися українською. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються та демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами.

Ці положення неодноразово намагалися скасувати нардепи, але до моменту набуття чинності нових статей закону їм це не вдалося.

Незважаючи на вимоги закону, телеканали продовжують транслювати фільми російською.