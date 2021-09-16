РНБО збереться на засідання у п'ятницю

Члені радбезу скликали на Банкову на вечір 17 вересня.

Рада національної безпеки і оборони України збереться на засідання в п'ятницю.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що попереднє засідання відбулося місяць тому - 20 серпня.

20 вересня, коли було ухвалене таємне рішення про розвиток Військово-морських сил України та ухвалено низку санкцій, зокрема проти народного депутата Андрія Деркача, засновника видання "Страна" Ігоря Гужви, блогера Анатолія Шарія.