Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
ГоловнаПолітика

Україна відправила Литві останню партію колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю

100 км колючого дроту передано як гуманітарну допомогу.

Україна відправила Литві останню партію колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю
Фото: ДСНС

Україна доставила у Литву останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб.

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, надану відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Нагадаємо, на початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

На початку серпня Кабінет міністрів України вирішив передати Литовській Республіці також 100 кілометрів колючого дроту у вигляді гуманітарної допомоги.

14 серпня Україна відправила Литві 38 тонн колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю. Ще 48 тонн гуманітарної допомоги було відправлено Литві 1 вересня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також