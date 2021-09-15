Україна доставила у Литву останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб.

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, надану відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Ukraine has successfully delivered to 🇱🇹 the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. 🇺🇦 & 🇱🇹 - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Нагадаємо, на початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

На початку серпня Кабінет міністрів України вирішив передати Литовській Республіці також 100 кілометрів колючого дроту у вигляді гуманітарної допомоги.

14 серпня Україна відправила Литві 38 тонн колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю. Ще 48 тонн гуманітарної допомоги було відправлено Литві 1 вересня.