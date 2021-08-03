​Україна надасть гуманітарну допомогу Литві через збільшення кількості нелегальних мігрантів

Президент Володимир Зеленський підписав указ №341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві для облаштування її державного кордону.

Раніше, 28 липня, на засіданні Кабміну було схвалено проект указу президента України про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, протягом неділі, 1 серпня, зі сторони Білорусі в Литву перейшли 289 нелегальних мігрантів, а до сьомої ранку понеділка - ще 109. Це - абсолютні рекорди від початку міграційної кризи, яку спровокував режим Олександра Лукашенка.

Цього року кордон Литви з боку Білорусі нелегально перейшли майже 4000 чоловік. Це в десятки разів більше, ніж в 2020 році. Посадові особи Литви упевнені, що збільшення потоків міграції є помстою зі сторони режиму Лукашенка за санкції і мігрантів завозять в Білорусь навмисно з метою переправки у Литву. Білорусь говорить, що просто перестала зупиняти мігрантів через санкції ЄС, а Лукашенко навіть заявив, що Литва сама винна у напливі нелегалів.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Лукашенка за провокацію міграційної кризи.