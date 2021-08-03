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​Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва

Виробництво відкрито за статтею "Умисне вбивство" .

​Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва
Віталій Шишов
Фото: t.me/beldomua

Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного голови організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуатури.

"Відповідно постанови, подальше досудове розслідування у даному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні близько 8 години ранку на території парку в Святошинському районі. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон. Напередодні від співмешканки Шишова надійшло повідомлення про його раптове зникнення. За словами жінки, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу, будуть перевірені всі можливі версії. Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя", - наголосили в прокуратурі.

На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов - один із засновників "Білоруського дому в Україні". Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі на протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

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