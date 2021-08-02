"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
«Супутник “Січ-2” ― це просто запуск бюджетних коштів у повітря». Як досліджують Донбас за допомогою супутникових даних
«Супутник “Січ-2” ― це просто запуск бюджетних коштів у повітря». Як досліджують Донбас за допомогою супутникових даних
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
ГоловнаСуспільствоПодії

Нардеп Лерос заявив, що Зеленський зустрічався з суддею Чаусом. В ОП заперечили

Зустріч нібито відбулась "до того, як Чаус офіційно знайшовся".

Нардеп Лерос заявив, що Зеленський зустрічався з суддею Чаусом. В ОП заперечили
Фото: Скріншот відео

Народний депутат Гео Лерос стверджує, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом після того, як останнього викрали в Молдові та таємно переправили до України.

Як повідомив Лерос у Facebook, зустріч відбулась "до того, як Чаус офіційно знайшовся".

“Після того як “невідомі” викрали суддю Чауса з Молдови, він заявив співробітникам, що буде говорити виключно із Зеленським. І вгадайте що сталось? Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади”, - написав Лерос, посилаючись на власне джерело.

Інформацію про зустріч в ефірі телеканалу “Прямий” озвучив також колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. За словами політика, таких зустрічей було дві.

“За деякою інформацією він (Зеленський — ред.) уже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з’явилася зовсім нещодавно”, - сказав Рябошапка.

Речник президента Сергій Никифоров факт такої зустрічі заперечив.

“Президент України не зустрічався із суддею Чаусом”, - написав Никифоров у Facebook.

Нагадаємо, що колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. 

ВАКС обиратиме запобіжний захід Чаусу 4 серпня.

Наразі Чаус має два статуси - підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також