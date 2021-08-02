Постраждалому знадобилася операція на голові, його ввели в кому.

Співробітник Управління державної охорони відправив у реанімацію 22-річного танцюриста з команди співачки Надії Дорофєєвої.

Про це повідомили артистка у фейсбуці та пресслужба УДО.

"Сьогодні вночі ця тварина... побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу Ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом! Був крововилив у мозок, Жені зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому... Є фото, є свідки, заяву вже написали. Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося. І знайти людину, яка на нього напала", - написала Дорофєєва у неділю.

Чоловіка швидко опізнали, знайшовши його аккаунти в соціальних мережах. З'ясувалося, що він може бути пов'язаний з Управлінням державної охорони.

За кілька годин УДО офіційно підтвердило цю інформацію.

01 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету "DOROFEEVA" колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену", - йдеться в повідомленні управління.

За даними Київської міської прокуратури та Державного бюро розслідувань, 28-річного УДОшника затримано.

Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

"Працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми. Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років", - повідомили в ДБР.

Відео інциденту опублікувало видання "Обозрєватель".