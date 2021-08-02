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Через негоду на заході Україні затримується низка поїздів

Також через затримку в Угорщині на 8 годин запізнюється безпересадковий вагон "Відень - Київ".

Через негоду на заході Україні затримується низка поїздів
Фото: Александр Рудоманов

Через погодні умови на західній Україні низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Станом на 9:00 затримуються поїзди:

  • №44 Івано-Франківськ - Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів - Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
  • №8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);
  • №244 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №14 Солотвино - Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • №7 Київ - Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • №50 Трускавець - Київ (затримка склала 1 годину);
  • №110 Львів - Херсон (затримка склала 45 хвилин);
  • №149 Полтава - Ворохта (затримка склала 40 хвилин);
  • №9 Київ - Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через через поломку локомотива вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).

Орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону "Відень - Київ" до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині.

Нагадаємо,10 липня під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку 12 пасажирських поїздів.

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