Через негоду на заході Україні затримується низка поїздів

Через погодні умови на західній Україні низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Станом на 9:00 затримуються поїзди:
- №44 Івано-Франківськ - Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів - Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
- №8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);
- №244 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №14 Солотвино - Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №7 Київ - Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №50 Трускавець - Київ (затримка склала 1 годину);
- №110 Львів - Херсон (затримка склала 45 хвилин);
- №149 Полтава - Ворохта (затримка склала 40 хвилин);
- №9 Київ - Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через через поломку локомотива вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).
Орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону "Відень - Київ" до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині.
Нагадаємо,10 липня під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку 12 пасажирських поїздів.