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"Укрзалізниця" додає ще один рейс до аеропорту "Бориспіль"

О 22:01 поїзд відправлятиметься з Києва та прибуватиме до аеропорту о 22:42.

"Укрзалізниця" додає ще один рейс до аеропорту "Бориспіль"
Фото: facebook/Євген Кравцов

"Укрзалізниця" додаєє ще один рейс на маршруті Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та збільшує місткість уже наявних рейсів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Тепер пасажирам буде доступний ще один рейс у вечірній час: о 22:01 поїзд відправлятиметься з Києва та прибуватиме до аеропорту о 22:42. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:04 та прибуватиме до Києва о 23:48.

"Крім того, завдяки ущільненню графіка курсування ще на трьох рейсах у найбільш завантажені години буде курсувати здвоєний рейковий автобус Pesa, що дозволить збільшити кількість місць для пасажирів удвічі й перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс", - зазначили в "УЗ".

Раніше "УЗ" додала ще один рейковий автобус Pesa за цим напрямком.

Нагадаємо, 22 червня розпочався  ремонт дороги з Києва до  аеропорту "Бориспіль". За попередньою інформацією, роботи мають завершитись до 20 серпня.

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