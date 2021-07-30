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Конец эпохи еды?

Со ссылкой на Главного санврача Украины пишут, что скоро — по примеру Франции, Италии, России (Германия и Польша такого не делают) — попасть в кафе, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения можно будет только по специальному QR-коду, который получат те, кто уже привился, то есть вакцинировался.

Фото: EPA/UPG

Или — добавляю уже от себя — те, кто его, QR, купили. Например — чтоб съездить за границу. А заодно тогда уже — и для ресторанов с кинотеатрами. Хотя, возможно, кто-то купит (а предлагают нынче всё, кроме, собственно, здоровья) и просто ради кафе. Так что чёрный рынок оживится, новый импульс получит, разумеется, и коррупция. Сомневаюсь только в том, что ради кафешек кто-то из тех, кто для себя решил обойтись без вакцины, а таких пока явное большинство, в том числе и среди врачей, переменит своё решение. Есть деньги на рестораны с развлечениями (раз уж кому-то ещё до вкусной еды) — найдутся и на неподкупный QR.

Ну а кто, вероятно, пострадает — так это снова малый бизнес. Всегда он в борьбе государства за что бы то ни было — крайний. Если всё это действительно начнётся и поток посетителей «развлекательных кафе», и без того сейчас не зашкаливающий, станет иссякать, соответствующие заведения станут потихоньку закрываться. «Пассивная активность» клиентов по карману не всем, а работать в убыток никто не будет. Большие выживут, маленькие — поплачут и закроются. Может, предварительно поэкспериментируют с ценами, но потом — вполне возможно, исчезнут. Если сами не предложат желающим найти какой-то выход. Выход для входа.

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
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