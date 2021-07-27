Суд і культура: особливості поведінки в судових органах

Здійснення правосуддя — справа непроста як для самого суду так і учасників справи. Вперше зайшовши до суду, можна розгубитися: куди подавати документи, як поводитися у судовому засіданні, що трапляється після прийняття рішення судом, і як правильно одягнутись до суду. Професійні учасники судового засідання знають всі або більшість цих особливостей. Проте, як бути якщо у вас є справа, а ви уявлення не маєте, що потрібно робити, бо вперше у суді? У цій публікації ви не знайдете відповідей на всі питання, але точно матимете краще уявлення про те, як найкраще та найбільш ефективно взаємодіяти зі судом. Окрім того, саме етична поведінка – як учасників судових процесів, так і громадян – вибудовує рівень правосвідомості української Нації. Та саме до високого рівня правосвідомості суспільства ми прагнемо досягнути.

Фото: Катерина Петренко

Суд починається з канцелярії

Найчастіше звернення до суду починається із подання своїх вимог у письмовому виді поштою, е-мейлом (пам’ятайте, що електронним підписом підписуються усі документи) або ж особисто до канцелярії. Якщо подаєте матеріали особисто, підготуйте їх відповідно до законодавства, оформіть охайно та бажано надрукуйте — це значно пришвидшить процес оформлення матеріалів та передачі справи судді. Канцелярія (служба діловодства), ймовірніше за все, знаходиться у приміщенні суду, тому врахуйте особливості пропускної системи вашого суду (не беріть заборонені предмети, будьте готові пройти огляд особистих речей та металеву рамку). На всіх етапах будьте ввічливими із працівниками суду — вони не впливають на результат судового рішення, але працюють зі суддями, і можуть повідомити про вашу неналежну поведінку. Суд існує на взаємній повазі учасників, високому професіоналізмі та культурі. Не затримуйтеся у суді довше, ніж це потрібно для подання документів, розгляду справи тощо. Це не місце для відпочинку, навіть у спекотний день.

Працівники канцелярії працюють за розкладом, який можна дізнатися із інформаційних джерел конкретного суду. Їхнє завдання — прийняти документи та зареєструвати їх у базі суду. Вони не знатимуть відповіді на питання про результат попередніх справ, не зможуть одразу повідомити, який суддя розглядатиме справу (це стає відомо лише після здійснення авторозподілу справи спеціальною системою), проте зможуть підказати вам як необхідно оформити документи (наприклад, якщо документи додаються до матеріалів існуючої справи, потрібно зазначити реквізити такої справи тощо). Намагайтеся подавати лише ті документи, які стосуються суті справи та можуть посприяти на вашу користь; канцелярія не може відмовити у реєстрації документів, проте подання матеріалів не по суті справи може затягнути процес її розгляду. У матеріалах зазначте контакти, щоби із Вами можна було зв’язатися щойно справа надійде на розгляд судді.

Подальше спілкування щодо руху справи буде здійснювати із вами офіс судді, який розглядає справу. Секретар судового засідання викликатиме вас у судове засідання та повідомлятиме іншу корисну інформацію про справу. Йому також можна повідомити про неможливість з’явитися у судове засідання, надавши підтвердження належної причини такої неявки. Також, від офісу судді з вами може контактувати помічник судді. Не забувайте, що будь-які додаткові документи подаються не в офіс судді, а до канцелярії, або ж вже безпосередньо під час судового засідання. Офіс судді забезпечує організацію розгляду справи, проте лише суддя приймає остаточне рішення, яке Ви можете почути проголошеним у судовому засіданні, або ж отримати від офісу судді належно завірену копію судового рішення із бази суду. Ніхто у офісі судді не може змінити рішення чи вплинути на нього, а також вислухати ваші аргументи й доводи.

Культура в суді, культура всередині

Поведінка під час судового засідання та за його межами — надзвичайно важлива. Суд, попри зображення його на телебаченні як місця гарячих суперечок та конфліктів, не є таким місцем. З урахуванням цього, зверніть увагу на таке:

- зберігайте терпіння та самоконтроль, та за будь-яких умов поважайте усіх учасників судового процесу та себе;

- говоріть спокійно, чітко й голосно, щоби вас могли почути усі учасники засідання;

- не перебивайте, не вступайте у суперечки та не реагуйте видимо на будь-які слова сторін чи судді у негативній манері, зважайте на свою поведінку у цій формальній обстановці;

- вставайте з місця, коли суддя заходить до суду, та коли ви говорите до судді, чи суддя говорить до вас, а також коли суддя проголошує судове рішення;

- звертайтеся до судді як “Ваша честь”, а до інших сторін через офіційні звертання та зауважте, що усі слова ви адресуєте, переважно, судді, а не іншій стороні;

- не жуйте жуйку у судовому засіданні та вимкніть свій мобільний телефон.

Що ти носиш, те і несеш

Не варто забувати про дрес-код. В Україні немає вимог одягати мантії та перуки для учасників судового процесу як це вимагають етичні кодекси адвокатів та прокурорів в Англії, Австралії, Індії, Чехії чи Німеччині. Втім, Ви не робите собі доброї послуги, з’являючись у яскравій футболці, шортах чи “шльопках”. Вашою метою є показати себе із найкращого боку, і зовнішність — це перше, що помітять усі, в тому числі суддя. Тому, бажано вдягатися в охайний та скромний формальний одяг, виглядати професійно. Якщо склалася ситуація, коли Ви не могли підготувати одяг до засідання (наприклад, приїхали здалеку або мали прийти до суду одразу з роботи, тощо), варто сказати про це — суддя зрозуміє.

Коли рішення було постановлено, ви можете отримати належно завірену копію судового рішення тільки у порядку, передбаченому законом, особисто чи поштою. Офіс судді може виготовити для вас цю копію щойно судове рішення буде належно оформлене та відправлене до реєстру. Упродовж кількох днів рішення (якщо розгляд здійснювався у відкритому судовому засіданні) також можна буде знайти у Єдиному реєстрі судових рішень за його реквізитами.

Дотримуйтесь зазначеної «дорожньої карти» в суді. Так ви внесете свій внесок у розбудову високого рівня правосвідомості українського суспільства.