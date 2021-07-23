Як створити ідеальний сайт для міста

Якщо ще двісті років тому обличчям кожного міста вважалися його ринок, центральний собор та кладовище, сьогодні дуже багато про місто може розповісти його сайт. Завдяки сайтам ми дізнаємося, як живеться місцевим жителям, як працює влада, та і взагалі отримуємо масу корисної інформації навіть про ті міста, в яких ніколи не бували.

Щороку у рамках програми «Transparent cities/Прозорі міста» ТІ Україна публікує Рейтинги прозорості та підзвітності міст України. І для підготовки досліджень наша команда вивчає офіційні сайти міських рад, аналізує опубліковану на них інформацію та враховує відгуки мешканців.

За роки досліджень ми виявили, що сайти органів місцевого самоврядування є одним з основних каналів комунікації між владою та громадою, і з року в рік показник відвідуваності таких майданчиків зростає. На що ж варто звернути увагу при розробці зручного та доступного сайту?

По-перше, сайт повинен мати швидку та просту у використанні систему управління вмістом (CMS). Це дозволить зробити оновлення сайту швидким та простим.

Також сайт має бути адаптивним, аби полегшити перегляд на мобільних пристроях.

І по-третє, сайт повинен мати чітку навігацію, щоб зробити пошук інформації інтуїтивним.

Як же створити сайт, який буде відповідати таким критеріям? Спробуємо розібратися.

Готові продукти та рішення для економії ресурсів

Попри те, що окремого дизайн-коду для офіційних сайтів органів місцевого самоврядування ми не маємо, можна орієнтуватися на вимоги постанови Кабміну щодо дизайн-коду для офіційних сайтів органів виконавчої влади. Вказані в цій постанові вимоги є доволі адаптивними і для муніципального контексту.

Аби модернізувати свої сайти відповідно до сучасних вимог, можна завантажити вже готові вебелементи і не витрачатись на розробку дизайну з нуля, спеціальну верстку та програмування. Наприклад, готові вебелементи та набори гарнітур шрифтів є у вільному доступі на сайті Дизайн-системи державних сайтів України. Там також можна дізнатися, як проводити опитування користувачів, наповнювати сайт якісним контентом, дотримуватися принципу доступності сайту для різних груп користувачів.

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Загалом кількість ресурсів, які надають рекомендації, або пропонують готові шаблони та плагіни для роботи з сайтами, поступово зростає. Наприклад, можна скористатися недорогим програмним забезпеченням з відкритим кодом, як-от Wordpress або Joomla. А повнота використання цих систем надалі вже залежатиме від знань та можливостей ІТ-спеціалістів, відповідальних за розробку муніципальних сайтів.

Чому муніципальній владі варто впроваджувати такі рішення? Передусім, бо кількість користувачів сайтів органів влади збільшиться, коли якість та простота використання сервісу зросте. А це дозволить вибудувати довірливі стосунки з мешканцями.

А поза тим використання таких систем полегшить роботу дизайнерів, спростить розробку та здешевить модернізацію муніципальних сайтів. А отже, люди, відповідальні за розробку сайтів з боку місцевої влади, зможуть зосередитися на ефективності надання електронних послуг, а не на їхній візуальній формі.

Комфорт користувача — це пріоритет для муніципальних сайтів

Відвідувачами сайтів місцевої влади потенційно мають бути усі представники місцевої громади. А це означає, що такі сайти повинні бути однаково доступними для різних типів користувачів: і з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату чи мовлення.

Наприклад, в Україні залишається поширеною проблема доступності сайтів для людей з порушеннями зору. У рамках оцінювання підзвітності міст, наша команда оцінила сайти міських рад на наявність версії для користувачів з вадами зору, і такі версії для своїх сайтів забезпечили лише 16 з 50 міст.

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Згідно з міжнародними рекомендаціями WCAG 2.0, розробникам сайтів варто врахувати такі моменти:

● Користувачі повинні мати можливість удвічі збільшувати розмір тексту, не використовуючи допоміжні інструменти, і мають доступ до всієї інформації та функцій на сайті.

● Контрастність тексту щодо фону, щоб користувачі могли безпроблемно читати опубліковані тексти. Перевірити сайт можна за допомогою Калькулятора коефіцієнта контрастності (звичайний текст повинен мати співвідношення мінімум 4,5:1).

● Якщо сайт містить відео з аудіо, потрібно додавати субтитри. Це дозволить комфортно використовувати сайт користувачам з вадами слуху.

● Для потреб людей з вадами зору варто використовувати неяскраві прості кольори. Також краще не використовувати блимаючі зображення.

Самі рекомендації WCAG 2.0 сформульовані англійською мовою, проте за посиланням доступна адаптована інструкція українською мовою.

Зворотний зв'язок як орієнтир для вдосконалення сайту

Розробка зручного сайту неможлива без врахування думки безпосередніх користувачів. Досліджувати потреби користувачів варто як на старті розробки, так і впродовж періоду функціонування сайту.

Дослідження можна проводити через анкетування або організацію фокус-груп. Перш ніж розпочати, варто окреслити основний перелік питань та визначити основні цілі дослідження. На основі цього — сформувати найбільш вдалі модель вибірки та метод дослідження.

Крім цього, для аналізу поведінки користувачів на сайті також можна використати професійні технічні інструменти, як-от теплові карти. Або ж аналізувати звіти про задоволення запитів на інформацію, які органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Завдяки таким дослідженням ви можете виявити основні тенденції: які розділи сайту є найбільш популярними, як змінюється кількість відвідувачів упродовж різного часу, наскільки легко шукається запитувана інформація. Ви й не уявляєте, наскільки корисною може виявитися така інформація!

Аби уникнути ілюзорних уявлень про зручність сайту для тих чи інших типів користувачів, варто залучати відгуки людей різного віку, статі, соціально-економічного статусу та рівня освіти. Також не варто боятися негативного зворотного зв’язку. Бо саме комплексне розуміння потреб мешканців дозволить виявити можливі бар’єри в доступі до інформації, труднощі у навігації, наявні перешкоди для людей із вадами здоров’я.

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Відскановані документи ≠ відкриті дані

У рамках щорічних рейтингувань міст України, наша команда опрацьовує наявність інформації на офіційних сайтах міських рад. І у роботі ми зіштовхувалися з найрізноманітнішими інтерпретаціями поняття «відкриті дані» — від PDF-версій опублікованих документів до написаних від руки.

Тут хочеться нагадати, що відкритими вважаються дані, які публікуються в машиночитаному форматі та підпадають під автоматичне прочитання й комп'ютерну обробку. Тобто належними форматами для таких матеріалів є формати CSV, JSON, XML, а просто скан чи зображення таким вимогам уже не відповідають. Та й користуватися ними вкрай незручно.

Як бачимо, переоцінити важливість зручного та доступного інтерфейсу офіційних муніципальних сайтів дуже важко. Мешканці користуються ними, аби вирішувати важливі життєві питання — записати дитину в дитячий садок, отримати інформацію про субсидії чи пільги, підтримати громадські проєкти або ініціювати створення власних. І навпаки, через неналежну роботу таких сайтів мешканці не можуть вчасно отримати гроші, на які мають право, або ж дізнатися про необхідні для відкриття свого бізнесу ліцензії.

Сподіваємось, що все більше нових сайтів будуть розроблятися відповідно до сучасних вимог, а існуючі — поступово оновлюватимуться, щоб стати зручнішими для мешканців.

Зі свого боку команда програми «Transparent cities/Прозорі міста» відкрита до співпраці з усіма муніципалітетами. Ми завжди готові допомогти тим, хто бажає покращувати свої сайти, ставати більш прозорими та підзвітними не лише номінально, а й на практиці.